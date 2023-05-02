الإصلاح والنهضة: الحوار الوطني تتويج لمرحلة كبيرة من التجهيز للبيئة السياسية المصرية

قال هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن الحوار الوطني يعد تتويجا لمرحلة كبيرة من التجهيز للبيئة السياسية المصرية وبداية مرحلة للتنمية السياسية الحقيقية عبر خطوات مدروسة.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، أن دمج الأحزاب والسياسيين الفاعلين عبر حالة الحوار الوطني يتم الاستماع لكل الآراء على خلفية وطنية واحدة وتواجد لمؤسسات الدولة، موضحا أنه تم بذل مجهود كبير للخروج من الحوار الوطني بنتائج فاعلة، وتكون هناك مرحلة جديدة للتلاحم بين القيادة السياسية وفئات الشعب عبر آلية الاستماع للجميع.

كما تابع رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن الجميع حريص على الدولة المصرية ومصلحة المصريين في ظل التحديات العالمية التي تواجهها جميع الدول ويجب على الأحزاب السياسية أن تكون على مستوى كبير من النضج السياسي لمواصلة خطوات التنمية على غرار الاقتصاد والحالة الاجتماعية وهو ما سيتم عبر الحوار الوطني.

ولفت رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إلى أننا بصدد تكوين نخبة سياسية جديدة تلتقي على أرضية من الحوار الموضوعي الهادف البناء وحال رسم المشهد السياسي، يتم تقديم شخصيات سياسية للمواطن يمكنها توضيح الأمور للمواطن العادي.