حملة مكبرة لمتابعة تطبيق مواعيد الغلق الصيفية في الإسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على رؤساء الأحياء وجميع الاجهزة التنفيذية بالمحافظة بتكثيف حملات متابعة تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات وإزالة الاشغالات والتعديات واتخاذ كافة الاجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين.

وشنت وحدة التدخل السريع بالمحافظة تحت إشراف اللواء عمرو عبد المنعم وبالتنسيق مع حي المنتزة أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملة مكبرة لتطبيق مواعيد الغلق الصيفية وإزالة الإشغالات إستهدفت ش العيسوي و45 ، السباعي ، ش 30 ، ش سيف ، ش أمين خيرت ، مصطفى كامل، ملك حفني وأسفرت الحملة عن التحفظ علي 635 حالة إشغال متنوع.

قاد اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق حملة مكبرة لإزالة الإشغالات وتطبيق مواعيد الغلق الصيفية إستهدفت الحملة مقاهي وكافيتريات أبراج سيدي جابر ومحور المحمودية ومنطقة سموحة وعزبه حجازى وحجر النواتية وشارع مصطفى النجار وميدان عزبه سعد وذلك استجابة للشكاوى العديدة المتكررة من المواطنين، وأسفرت الحملة عن التحفظ على 491 حالة إشغال متنوع.



ونفذ حي العامرية أول برئاسة السيد موسي حملة مكبرة لتطبيق مواعيد الغلق الصيفية شملت منطقة الوكالة ومربع الورش وشارع الشرقاوى وشارع الصحة وشارع القسم وأسفرت عن غلق وتشميع 13 منشأة والتحفظ على عدد 43 حالة اشغالة متنوع.

وقام حي المنتزة ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني حملة مكبرة لإزالة الإشغالات وتطبيق مواعيد الغلق الصيفية إستهدفت شوارع المهداوي ، محمد عطية ، احمد تيسير ، أطلس ،45 قبلي ومتفرعاته ، طريق الكورنيش ،الطابية ، رشيد السكة الحديد ، ميدان المندرة وأسفرت الحملة عن فرض غرامات فورية تقدر ب 8 آلاف جنيه والتحفظ علي 100 حالة إشغال متنوع.

وواصل حي وسط برئاسة عزة سعد حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات شملت شوارع لاجيته ،عمر لطفى ، بورسعيد ، الادرياتبك ، عمر زعفان، طيبه ،تانيس، زنكروله ، فرح ، اسماعيل الفنجرى ، بورسعيد ،طريق الجيش ،الغرفة التجارية ،كليه الطب السلطان حسبن، ،صفيه زغلول ، سعد زغلول ،على عباس الحلوانى ، شجره الدر ، محسن ، اليعقوبى ،مسجد الحضرى ،المحكمة ، ابزيس ،زين العابدين ،الرصافه ،محرم بك ، الحدينى ،المحور ، قنال السويس، طريق الحرية ،طريق 26 يوليو، منشا ، المنزلاوى ، بوالينو ، الاسكندارنى، بدوى، طنطاوى جوهر، عرفان ، سوق السيده فاطمة، محمد عباس المهدى، عرفات ، بدر، اليعقوبى ، اسماعيل مهنا ، الخديوى ،سلامه حجازى ،بنى اميه، كافور ،الطريق السريع والمطار وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 220 حالة إشغال متنوع و60 حالة إشغال هالك.

وشهد حي العجمي برئاسة هدى أبوكليلة حملة مكبرة لإزالة الإشغالات شملت منطقة الدخيلة ، ش البيطاش ، سوق الهانوفيل حتي الكيلو 21 ، طريق إسكندرية مطروح، ش السماليهي، ش الحنفية، ش الروضة الخضراء وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 240 حالة إشغال متنوع.