تعطل حركة المرور أعلى كوبري بنها القديم بسبب اصطدام سيارة نقل

تعطلت حركة المرور بمدينة بنها فوق كوبري بنها القديم بمنطقة كفر الجزار للقادمين من الطريق الزراعى القاهرة - الإسكندرية باتجاه مدينة بنها والقادمين من محافظات المنوفية نحو مدينة بنها والقادمين من القرى الواقعة بنطاق الوحدتين المحليتين بكفر الجزار وبطا قرابة النصف ساعة بسبب توقف سيارة نقل تريلا محملة بكونتينر وسط الكوبري بسبب ارتفاعها الزائد واصطدامها بحديد الكوبري العلوي.

وانطلقت على الفور فرق من الإدارة العامة للمرور بالقليوبية وإدارة مرور بنها بتوجيهات من اللواء مدير أمن القليوبية للتعامل مع الموقف.

وجرى تحويل مسارات السيارات لطرق بديلة والعمل على تقليل الهواء بإطارات السيارة النقل وإخراجها من نهر الطريق بالكوبرى في اتجاه الخلف.

كان سائق التريلا قد اصطدم بمدخل الكوبري أثناء محاولة الدخول ولكنه رغم صعوبة المرور أصر على الاستمرار، وجرى تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.