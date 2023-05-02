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الثلاثاء 02 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تعطل حركة المرور أعلى كوبري بنها القديم بسبب اصطدام سيارة نقل

كوبري بنها
كوبري بنها
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تعطلت حركة المرور بمدينة بنها فوق كوبري بنها القديم بمنطقة كفر الجزار للقادمين من الطريق الزراعى القاهرة - الإسكندرية باتجاه مدينة بنها والقادمين من محافظات المنوفية نحو مدينة بنها والقادمين من القرى الواقعة بنطاق الوحدتين المحليتين بكفر الجزار وبطا قرابة النصف ساعة بسبب توقف سيارة نقل تريلا محملة بكونتينر وسط الكوبري بسبب ارتفاعها الزائد واصطدامها بحديد الكوبري العلوي.

وانطلقت على الفور فرق من الإدارة العامة للمرور بالقليوبية وإدارة مرور بنها بتوجيهات من اللواء مدير أمن القليوبية للتعامل مع الموقف.

وجرى تحويل مسارات السيارات لطرق بديلة والعمل على تقليل الهواء بإطارات السيارة النقل وإخراجها من نهر الطريق بالكوبرى في اتجاه الخلف.

كان سائق التريلا قد اصطدم بمدخل الكوبري أثناء محاولة الدخول ولكنه رغم صعوبة المرور أصر على الاستمرار، وجرى تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

اصطدام سيارة نقل أمن القليوبية تعطل حركة المرور الطريق الزراعي