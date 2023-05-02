تفاصيل جلسة أورسوريو مع لاعبي الزمالك بعد الإعتذار عن السوبر

عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين على هامش التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الثلاثاء والتي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا للفترة المقبلة.

وطالب “أوسوريو” من اللاعبين مواصلة التدريب بقوة استعدادا لما هو قادم في مشوار الفريق.

وحرص المدير الفني خلال الجلسة على شرح مجموعة من الأفكار الفنية و الخططية لتنفيذها خلال مران اليوم، بجانب تصحيح بعض المواقف الفنية التي ظهرت في الفترة الأخيرة.

وكان الزمالك قد اعتذر بالأمس عن المشاركة فى مباراة السوبر أمام الأهلي والمقرر لها الجمعة المقبلة .