إزالة 32 حالة تعد على أراضي الري في محافظة دمياط

واصل حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، أعمال الموجة ٢١ من حملات إزالة التعديات على الاراضي أملاك الدولة وبحضور ورئاسة روضة منير نائب مجلس المدينة لشئون القري، وبقيادة اللواء/ سالم إبراهيم مساعد مدير الأمن ،والعميد محمد البنا مأمور مركز دمياط ،و شيرين رمضان مدير الإدارة العامة للاملاك بديوان عام المحافظة ،و محمد خيري مدير الاشغالات بالقري وبحضور رؤساء الوحدات القروية ,وبحضور هندسة الري، حيث تم مواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والري والبناء المخالف.

وقد تم إزالة ٣٢ حالة تعدي علي أملاك الدولة تابعين لولاية الموارد المائية والري بنطاق قري السنانية وعزب النهضة و العنانية ، علي مساحة ٩٩٤٧ م ٢ وذلك لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ علي أملاك الدولة وتطبيق القانون وردع المخالفين مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وقالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه تم استكمال أعمال الموجة ٢١ لازالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية فى مرحلتها الأولى والتى تستمر حتى ١٩ مايو المقبل، مشيرة إلى أنه تم خلال اليوم إزالة ٣٢ حالة تعدى على أملاك الدولة تابعين لولاية الموارد المائية والرى بنطاق مركز ومدينة دمياط على مساحة ٩٩٤٧م٢.

وأضافت "المحافظ" وصول عدد الحالات التى تم إزالتها منذ انطلاق المرحلة الأولى مطلع هذا الأسبوع ٧٣حالة بمساحة ١٣٤٨٥م٢، منوهة إلى أنه تم توجيه كافة الأجهزة المعنية بالمتابعة الدورية لأعمال الإزالة وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى، والتصدى لها فى المهد، وذلك لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة و تطبيق القانون .