برلمانية لـ "وزير الأوقاف": المساجد الأثرية لم تنال الاهتمام المطلوب

أكدت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، أن هناك جهود لا يمكن إنكارها في تطوير وصيانة المساجد في ضوء ما هو متوفر من إمكانيات.

وأشارت النائبة، إلى أن المساجد الأثرية في مصر لم تنال الاهتمام المطلوب، موضحة أنه وفقا لتقديرات وزارة السياحة والآثار تقدر هذه المساجد ب400 مسجد، إلا أنها لم تنل الاهتمام المطلوب.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أنه لا يوجد خطة للتعامل مع السائحين الزائرين للمساجد الآثرية، قائلة: العاملين في المساجد الأثرية في حاجة لتدريب من نوع آخر في التعامل مع الزائرين.

وأكدت فاطمة سليم، أن الخطاب الديني يحتاج لتجديد مستمر ومشاركة العديد من الجهات ولا يكون قاصرا على المؤسسات الدينية، مشددة على ضرورة تدريب الأئمة لما لهم من دور في تشكيل وعي المواطنين.

وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة إعادة النظر في مرتبات الأئمة، حتى يكون لديهم القدرة على تشكيل الوعي الحقيقي لدي الشارع المصري.

ويواجه أعضاء مجلس النواب وزير الأوقاف خلال جلسته العامة اليوم، بـ 143 أداة رقابية.

حدد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاستة 4 قواعد واشتراطات والضوابط الخاصة بالجلسة العامة المخصصة للمواجهة البرلمانية لوزير الاوقاف والشئون الإسلامية الدكتور محمد مختار جمعة.