رئيس إدارة مصنع "سويتانا": هدفنا تغطية احتياجات السوق المصري بالكامل خلال شهرين

قال محمد إبراهيم، رئيس إدارة مصنع سويتانا، إن مبادرة ابدأ التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاقها تقدم المساعدة والخدمات لكافة المصانع، وتعمل على حل كافة المشاكل التي يمكن أن تواجه المصانع، مشيرًا إلى ان هذه المبادرة بها خيرة شباب مصر ويتدخلوا لحل كافة المشكلات المتعلقة بالأوراق وإنجازها.

وأضاف "إبراهيم" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أن مبادرة ابدأ تقوم بدور كبير في التحول الرقمي للمنظومة بالكامل، كما أن هناك شراكات بنسب سواء ماديًا أو لوجيستيًا، قائلًا: "تعاونا معهم ولكن ليس هناك أي نوع من الشراكة في الوقت الحالي ولكنهم داعمين لنا بشكل كبير".

وتابع، أن مصنع سويتانا تم افتتاحه منذ حوالي عام وينتج منذ أكثر من 6 أشهر، حيث أن هناك محاولة لتغطية كافة احتياجات السوق بالكامل حيث أن انتشار المصنع في القاهرة والإسكندرية وبعض المحافظات، موضحًا: "نحاول نغطي جميع أنحاء مصر بالكامل في خلال شهرين أو 3 أشهر".

وأردف، رئيس إدارة مصنع سويتانا، أن المصنع نجح في تصدير الحلويات إلى السودان وفلسطين، حيث إن هذه الدول ليس لها اشتراطات كبيرة في التصدير، ونستهدف زيادة الأرقام خلال السنوات القادمة.

وأوضح أن الشركة والمصنع تقوم على أيدي مصرية كاملة، متابعا: على أي مستثمر التوجه إلى مدينة العاشر من رمضان، فهي ممتلئة بالعمالة المحترفة.