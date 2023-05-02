رئيس البورصة: ننتظر قرار الرقابة المالية في شبهة التلاعب على سهم التجاري الدولي

قال رامي الدكانى رئيس مجلس إدارة البورصة، إن فية الكثير من الأصوات المطالبة بإلغاء المزاد لكن هذا جزء أساسى من البنية الأساسية للبورصات العالمية.

أكد خلال ورشة عمل للصحفيين، أنه لن يتم إلغاء لآلية المزاد وسكون هناك خيارات متاحة لجميع المستثمرين لكن سيكون هناك تحديث مستمر لجلسة المزاد، مؤكدا أن ما حدث في جلسة الخميس الدامي بحسب وصف البعض، لم يكن أول مرة مؤكدا أن البورصة تراقب أى تلاعبات وأرسلت تقرير إلى الهيئة بشأن ما حدث في هذا اليوم وننتظر قرار الهيئة العامة للرقابة المالية .

حتى الآن لا توجد شبهات حول التعاملات التى تمت على سهم البنك التجاري الدولى لكن قد تري الرقابة المالية أن هناك خطأ في عملية التداول، حيث قام صندوق أجنبي أعادة لاستثماراته في مصر ادي إلى رفع سعر الورقة في السوق وأن هناك علاقة مرتبطة بين البائع والمشتري .

أضاف : نعمل مع بورصة ناذداك على تطوير جلسة المزاد منذ فترة كبيرة وتم دراسة الأمر مع جميع إدارات البورصة ، سوف تبدأ هذة الآلية يوم الأحد القادم ومن ثم تم إجراء تدريب على هذة الجلسة مع شركات السمسرة ويتم الآن مع الإعلاميين.

شهدت جلسة مزاد سعر الإقفال بالبورصة المصرية، الخميس 13 أبريل الماضي، صعود سهم البنك التجاري الدولي بنسبة تجاوزت 14% في خلال دقائق بعد تنفيذ صفقة على السهم بكمية تجاوزت 2 مليون سهم ليصل سعر السهم إلى 58.5 جنيه ليرتفع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 5.5%، وهي أعلى نسبة نمو حققها مؤشر البورصة منذ مارس عام 2020.