التحقيق مع المتهم بدهس سيدة وإصابة أخرى أثناء عبورها الطريق بالأزبكية

تباشر نيابة الأزبكية، اليوم الثلاثاء، التحقيق مع المتهم بدهس سيدة وإصابة أخرى أثناء عبورها الطريق في حادث تصادم بمنطقة الأزبكية.

وكانت رصدت المتابعة الأمنية، تداول مقطع فيديو عبر إحدى صفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن إصابة سيدتين حال عبورهما الطريق بدائرة قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 3 /4 /2023، تبلغ لقسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة بوقوع حادث مصادمة وإصابة سيدتين بدائرة القسم.

وبالانتقال لمحل البلاغ والفحص تبين أنه حال سير ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة شبرا "توفيت متأثرة بإصابتها بكسور متفرقة بالجسم"، وشقيقتها - مقيمة بدائرة قسم شرطة الزيتون "مصابة بكسور متفرقة، بدائرة القسم اصطدمت بهما سيارة "مجهولة" ولاذت بالفرار نتج عن ذلك إصابتهما المنوه عنها والتى أودت بحياة الأولى.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد السيارة المتسببة فى الحادث وتبين أنها قيادة أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الجيزة، وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أيد ما سبق، وعلل هروبه من محل الواقعة "خشية ضبطه" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.