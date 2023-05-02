هجوم برلمانى على وزير الأوقاف ونواب يتهمون الوزارة بسرقة أموال الوقف

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، هجوم على وزير الأوقاف، خلال مناقشة طلبات الإحاطة الموجهة إليه.

وجه النائب نشأت فؤاد عباس، عضو مجلس النواب، اتهاما وزارة الأوقاف بسرقة ونهب أموال الأوقاف، قائلا: الوزارة أصبح اسمها وزارة الفساد المصرية.

وتسائل النائب: فين وزارة الأوقاف؟، مشيرا إلى الوزارة تمتلك المليارات، وعلى الرغم من ذلك لا يوجد من يسأل عن بيوت الله، ولا يوجد ترميم للمساجد بشكل كاف.

وأشار عضو البرلمان، إلى أن الوزير خصص فرش مسجد كل 3 أشهر لكل نائب، بواقع 4 مساجد كل سنة وهو عدد قليل للغاية.

وقال النائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب: ما يحدث في الوزارة جريمة في حق الشعب المصري.

وتابع النائب: ممتلكات وزارة الأوقاف قادرة أن تجعل مصر أغنى دولة في العالم، مشيرا إلى أن وزارة الأوقاف في وقت سابق قامت بعمل عقود لمساحة 40 ألف فدان في الساحل الشمالي لمجموعة عصابات، إلا أنه تم وقف هذه الجريمة.

وتابع عضو البرلمان: لو استخدمنا أموال الوقف بشكل حقيقي، لن يكون هناك فقير واحد، ولن يكون هناك مسجد مغلق أو مسجد بدون فرش.

ووجه النائب رسالة للوزير، قائلا: مصر طول عمرها حامية الإسلام والعرب، إلا أننا للأسف الشديد بنشوف أئمة المساجد "بيشعلقوا في العربيات بالشوارع".

وتسائل النائب محمد عبد العليم داوود: أموال الوقف بتروح فين؟، مستنكرا الظهور المستمر للوزير في التلفزيون والراديو، قائلا: كل ما افتح إذاعة القرآن الكريم ألاقي الوزير، طبعا غير الإعلانات في الإذاعة وما تسببه من مضايقات للمواطنين.

وحذر من أن استمرار وقف وإغلاق المساجد خطر يهدد الدولة، ويفتح الباب أمام كل من يتربص بمصر.