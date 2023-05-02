رئيس البرلمان يقدم التحية لنائبة قبطية قدمت طلبات للأوقاف لفرش المساجد

قدم المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، التحية لعضو المجلس النائبة القبطية، سهام بشاي، لاهتمامها بتقديم طلبات لوزير الأوقاف بشأن فرش وتطوير المساجد.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، أثناء مناقشة طلبات إحاطة وأسئلة موجهة للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

وأكد رئيس مجلس النواب، أن مطالب النائبة سهام بشاي تؤكد على وحدة وقوة وتماسك شعب مصر العظيم.

كانت النائبة المسيحية، سهام بشاي، طالبت وزير الأوقاف، محمد مختار جمعة بضرورة الإسراع في فرش عدد من المساجد وترميمها، مشيرة إلى أنها تقدمت بالعديد من المطالب في هذا الشأن.