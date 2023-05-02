وزير الإنتاج الحربي يتفقد مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات بالقليوبية

تفقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع ٢٠٠ الحربي) أحد المصانع التابعة للوزارة، يرافقه عدد من المسئولين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، وذلك ضمن سلسلة الجولات التفقدية التى يحرص عليها سيادته بغرض المتابعة الدورية والاطمئنان على معدلات سير العملية الإنتاجية بالجهات التابعة.

وتمت مناقشة المؤشرات الخاصة بالإنتاجية والأداء الخاص بالمصنع والموقف الحالى للعقود الجارى تنفيذها وما تم عقده مؤخراً من شراكات مع مختلف الجهات بالدولة والاتفاقيات التي تم إبرامها مع عدد من الشركات بهدف نقل أحدث التكنولوجيات إلى خطوط الإنتاج بالمصنع.

عقب ذلك قام وزير الدولة للإنتاج الحربى بجولة تفقدية بالمصنع شمِلت المرور على مبنى الإصلاح والتجديد، حيث اطلع سيادته على المراحل التصنيعية للمركبة المدرعة ( سينا 200 )، وكذلك تم استعراض تصنيع شاسيه المركبة الأورال.

وأكد الوزير محمد صلاح الدور الريادى للمصنع فى مجال الصناعات الثقيلة بشقيها العسكري والمدني والذي بدأ عام 1987 بمنطقة أبو زعبل، موضحاً أن ( مصنع 200 الحربى ) هو أحد أهم القلاع الصناعية الوطنية في مصر ومن أضخم مصانع الصناعات العسكرية في الشرق الأوسط وأفريقيا ويمثل مصدر رئيسي لإنتاج مختلف المنتجات العسكرية مثل المدرعات والكباري وغيرها من المنتجات بأعلى جودة وكفاءة، إلى جانب دوره الفعال في الصناعات المدنية الثقيلة مشاركةً منه في تنفيذ المشروعات القومية التي تعود بالنفع على المواطنين.

كما اطلع وزير الدولة للإنتاج الحربى خلال الجولة علي الموقف التنفيذي لتحويل عدد (2262) أتوبيسا تتبع هيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار بالتعاون مع وزارتيّ البترول والتنمية المحلية وشركة جيوشي لصناعة وسائل النقل.

وأوضح الوزير أن هذا المشروع يأتي في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالسعي لتطوير وسائل النقل للتحول للنقل الأخضر وإحلال صناعة المركبات للعمل بمصادر طاقة صديقة للبيئة بدلاً من الوقود الأحفوري التقليدي خاصةً في ضوء توافر اكتشافات الغاز الطبيعي مؤخراً.

وتابع أن هذا التعاون المشترك يساهم فى حماية البيئة من التلوث وتقليل الفاتورة الاستيرادية وتوفير العملات الحرة وبالتالي تعزيز الاقتصاد القومي للدولة، مشيراً إلى تطلعه إلى الإنتهاء من تنفيذ خطط هذه الشراكة في أسرع وقت والالتزام بالمخطط الزمني لتنفيذ المشروع بأعلي كفاءة والاستمرار في بناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد تسهم في تعزيز جهود التنمية والاستفادة من القدرات والموارد المتاحة. وأوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي محمد عيد بكر حرص الوزارة من خلال شركاتها ووحداتها التابعة على دفع عجلة الإنتاج والتنمية بمصر وهذا لن يتحقق إلا بسواعد العاملين المخلصين بالإنتاج الحربي وكافة العاملين بمختلف الجهات التصنيعية بالدولة.