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الثلاثاء 02 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

المنيا تواصل تنفيذ الموجة 21 لإزالة التعديات على أراضي الدولة

إزالة 79 حالة تعد بمركزي المنيا وملوي

مراكز محافظة المنيا
مراكز محافظة المنيا تواصل تنفيذ "الموجة 21 "لإزالة التعديات
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في إطار تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تواصل مراكز المحافظة اليوم الثلاثاء، جهودها في تنفيذ أعمال الموجة الـ 21 لإزالة التعديات، بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، وذلك لمواجهة أي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة، وذلك تنفيذاً لتعليمات السيد رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومتابعة وإشراف السيد وزير التنمية المحلية.
من جانبه تابع اللواء دكتور محمد عقل، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمشرف على الأعمال حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمركزي المنيا وملوي، وذلك ضمن الموجة الـ 21، بحضور اللواء ا.ح أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي، ومركز شرطة ملوي وعدد من الجهات المعنية، حيث أسفرت الحملات عن إزالة 79 حالة تعد بالبناء على أراضي أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، بإجمالي مساحات 5205 متر مربع.

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إزالة التعديات على الاراضي الزراعية أسامة القاضي محافظ المنيا المنيا الموجه الـ 21 املاك الدولة