تجديد حبس شاب بتهمة قتل صديقه في المطرية

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس شاب بتهمة قتل صديقه بسلاح أبيض مطواة بسبب خلافات نشبت بينهما عقب وصلة هزار بدائرة القسم، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من أحد المستشفيات باستقبال شاب مصاب بطعنة نافذة بالصدر، ولقي مصرعه على إثرها، وبالانتقال إلى محل البلاغ.

وبسؤال شهود العيان أفادوا بقيام المتهم باصابة الضحية بسلاح أبيض مطواة بسبب مشاجرة نشبت بينهما نتيجة وصلة هزار، ويعمل التحريات وتكثيف الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وتم اقتياده إلى ديوان القسم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.