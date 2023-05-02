طلب إحاطة بشأن دعم وتطوير وتحسين خدمات البالون الطائر بالأقصر

تقدم النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الطيران المدني والسياحة والآثار، بشأن دعم وتطوير وتحسين خدمات البالون الطائر بالأقصر.

وقال "إدريس" في طلب الإحاطة الذي تقدم به: "إعمالا بأحكام المادة ( 101، 134 ) من الدستور، والمواد (212،213،214 ) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أرجو التفضل بإحاطة وزير الطيران المدنى، والسيد وزير السياحة والآثار، بشأن دعم وتطوير وتحسين خدمات البالون الطائر بالأقصر، فلا شك أن السياحة هي المصدر الرئيسي لدعم الاقتصاد الوطني، وجذب مزيد من العملات الأجنبية، لا سيما محافظة الأقصر التي تضم مزارات سياحية وأثرية عديدة، يقصدها الأجانب من عواصم العالم المختلفة".

وأضاف النائب أحمد إدريس: "سياحة البالون" من أهم أنواع السياحة الترفيهية التي يستمتع بها الأجانب، ويقصدوها في الأقصر، للاستمتاع بها، حيث تشهد إقبالا كبيرًا على مدار العام، ومن ثم يجب تعظيمها وتطويرها وتحقيق الاستفادة القصوى منها".

وتابع النائب: "في هذا الإطار، يجب سرعة تطوير رحلات البالون بالأقصر وتنظيمها ورفع كفاءة مطار البالون ورفع كفاءة الطيارين والحد من المخاطر، حتى يتم الاهتمام بهذا الملف، ويصبح هذا النوع من السياحة جذابا يحصد ملايين الدولارات، مما ينعش الاقتصاد الوطني".