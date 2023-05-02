كفر الشيخ: استكمال مشروع الصرف الصحي بدسوق بنسبة 95%

شهدت مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، عددًا من الحملات ،إضافة لاستكمال مشروع الصرف الصحي واصلاح خط كياه شرب، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تابع اللواء علاء محمد يوسف ، رئيس مركز ومدينة دسوق، الأعمال الجارية بمشروع الصرف الصحى بفم الصعيدى تحت إشراف الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وتنفيذ شركة المقاولون العرب للوقوف على ما تم انجازة ونسب التنفيذ، مؤكداً أن المشروع يتكون من شبكات انحدار باقطار مختلفة من 160 الى 400 ملى بطول حوالى 3 كيلو ومحطة رفع رئيسية، وبيارة قطر داخلى 3 متر والمبانى الملحقة، ومحطة رفع فرعية تتكون من بيارة قطر داخلى 3 متر ومبانى ملحقة، وخط طرد محطة الرفع الرئيسية قطر 200 ملى بطول حوالى 1000 متر.

وأضاف يوسف، كما يتكون من خط طرد محطة الرفع الفرعية بقطر 150 ملى بطول حوالى 250 متر، وتم الانتهاء من 95% وجارى الربط على محطة الرفع بشارع ال 16، وتم الانتهاء من شبكات الانحدار بنسبة 95%، كما تم توريد المهمات الخاصة بالاعمال الكهروميكانيكية، وجارى استكمال أعمال التشطيب بمحطة الرفع الرئيسية والفرعية وتركيب اعمال الكهروميكانيكية.

وتابع رئيس مدينة دسوق، إصلاح خط مياة شرب قطر 4 بوصة بقرية كنيسة الصرادوسى، تنفيذاً لتكليفات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ بتكثيف الحملات على المرافق وتحسين الخدمات للمواطنين، كما تابع رئيس مركز ومدينة دسوق، أعمال النظافة ورفع كفاءة النظافة بنطاق قرى مركز دسوق، وحل مشاكل الصرف وتطهير البيارات ومحطات خفض المنسوب ورفع كفاءة وصيانة صناديق ومعدات النظافة فضلاً عن استمرار العمل، على رفع مستوى الخدمات والتواصل مع المواطنين، والمتابعة على مدار الساعة، تنسيقا مع رؤساء الوحدات القروية محلة دياى ، كفر مجر ، محلة أبو على ، شباس الشهداء ، سنهور المدينة ، شابة ، العجوزين ، أبو مندور ، كنيسة الصرادوسى ، شباس الملح ، كفر العرب.

كما نظمت الوحدات القروية حملات نظافة ورفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات بمداخل القرى ورفع كفاءة النظافة بنطاق قرى مركز دسوق، واستهدفت الشوارع الرئيسية والفرعية وأماكن التجمعات ومسح وتهميد الشوارع.

تابع يوسف، استكمال الاعمال القائمة بصرف الشوارع، ضمن الخطه الاستثمارية لعام 2022/ 2023، بالمناطق الجارى رصفها ( مربع نوار ) باجمالى 7 شوارع رئيسة وفرعية وذلك لربط شارع الاستاد الرئيسى بطريق دسوق فوه، وأعمال رفع المطابق، وانشاء صفايات أمطار بشارع الدلتا القديم.