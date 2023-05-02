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الثلاثاء 02 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

سيارة مسرعة تصدم أمين شرطة أمام مرور بين السرايات الجديد بطريق الواحات

أرشيفيه
أرشيفيه
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أصيب أمين شرطة صدمته سيارة أمام مرور بين السرايات الجديد بطريق الواحات بمحافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصاب أمام مرور بين السرايات الجديد بطريق الواحات، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء محاولة أمين شرطة عبور الطريق صدمته سيارة مسرعة مما تسبب في إصابته، جرى نقله إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

 وتحفظت القوات على السائق والسيارة المتسببة في الحادث، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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