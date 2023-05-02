محافظ المنوفية: تنظيم أول لقاء جماهيري ضمن "معا" لتنظيم الأسرة

قال الدكتور خالد عبد الغنى مدير مديرية الصحة بالمنوفية، إنه تم تنظيم أول لقاء جماهيرى ضمن مبادرة "معا" لتنظيم الأسرة والاهتمام بالقضية السكانية بمجلس مدينة شبين الكوم، بحضور الدكتورة رشا خضر وكيل المديرية، ومدير إدارة شبين الكوم، ومسئول الرائدات على مستوى المحافظة، وممثل مديرية الأوقاف.

وتم استعراض نسب استخدام وسائل تنظيم الأسرة فى المحافظة، وجهود المديرية فى التوعية والوصول للمنتفعات من خلال القوافل الخاصة بتنظيم الأسرة وتوفير الوسائل بالمجان مع تقديم خدمات الدعم والمشورة للسيدات.

كما أوضح مسئول مديرية الأوقاف رأى الدين فى قضية تنظيم الأسرة والجوانب الصحية التى تؤثر على حياة وصحة الأم.

هذا وقد أكد محافظ المنوفية أن المحافظة تولى اهتمامًا كبيرًا بملف الزيادة السكانية وتنفيذ خطة طموحة لخفض تلك المعدلات، فضلا عن دعمه المتواصل لكافة الجهات في هذا الشأن لتحقيق المستهدف من المبادرة والتوعية بأهمية تنظيم الأسرة ، وفى نهاية اللقاء تم عمل مسابقة للحضور وتوزيع هدايا عينية على الفائزين.

ويأتى هذا في إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالقضية السكانية باعتبارها قضية أمن قومي تتطلب تضافر كافة الجهود، وتنفيذا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بالاهتمام بملف الزيادة السكانية وتنظيم الأسرة وضرورة تضافر كافة الأجهزة التنفيذية للتوعية بخطورة المشكلة السكانية وأهمية تنظيم الأسرة لخلق جيل متميز وواعى يشارك في التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة المصرية.