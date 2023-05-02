الاحتلال الإسرائيلي يواصل حصار لمدينة "أريحا" لليوم الـ11 على التوالي

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، فرض حصارها على مدينة (أريحا) الفلسطينية، لليوم الحادي عشر على التوالي.

وأفادت مصادر بالمدينة الواقعة شرق الضفة الغربية، بأن قوات الاحتلال تواصل نصب حواجزها العسكرية عند مداخل المدينة ومخارجها الرئيسية، وإيقاف المركبات والشاحنات والتدقيق في هويات الركاب، وإعاقة حركة خروج وتنقل المواطنين والبضائع.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن قوات الاحتلال نصبت حواجز عند المدخلين الشماليين للمدينة بطريقي "هيئة التدريب" و"المعرجات"، إضافة إلى المدخلين الجنوبي والشرقي.

يشار إلى أن الاحتلال أغلق مساء أمس الاثنين، مدخلي مدينة أريحا الشماليين ببوابة حديدية، ومكعبات أسمنتية، كما وضع مكعبات أسمنتية على المدخل الشرقي.