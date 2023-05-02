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الثلاثاء 02 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الصين: سيامة 6 كهنة جدد في أربع أبرشيّات خلال عيد القديس مرقس

الصين: ستة كهنة جدد
الصين: ستة كهنة جدد في أربع أبرشيّات سيموا في عيد القديس مرق
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تمّ تعيين ستة كهنة جدد في أبرشيّات بكين، وانتشو، وسانيوان وجيلين في 25 أبريل 2023 لمناسبة عيد القديس مرقس الإنجيلي، بحسب ما أشارت الوكالة الفاتيكانية فيدس اليوم.

إنهم الأب جوزيف جو تشن، الذي سيم كاهنًا في أبرشية بكين، والأب بيتر فينغ لوغانغ (أبرشية وانتشو)، وكاهن لأبرشية سانيوان، وثلاثة كهنة في جماعة جيلين.

في بكين، ترأّس الأسقف جوزيف لي شان السيامة الكهنوتية بحضور سبعين كاهنًا. وحثّ الأسقف الكاهن الجديد على اتباع مثال المسيح، عظيم الكهنة الأبديّ، والقيام بواجباته ككاهن ومهمّة التقديس بفرح ومحبة، وخدمة المؤمنين، والعمل على خلاص النفوس، من خلال اتباع مثال الراعي الصالح وتكريس أنفسهم لبناء عائلة الكنيسة”.

في أبرشية سانيوان، سيم الأسقف جوزيف هان ينغجين كاهنًا وشماسًا وطلبا من الجميع أن “يصلّوا من أجلهما وقد شارك في الذبيحة الإلهية أكثر من خمسين كاهنًا ومئات المؤمنين العلمانيين.

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