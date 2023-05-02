تفاصيل حبس شخصين طعنا شابا أثناء سرقته بالإكراه في المرج 15 يوما

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس المتهمين بطعن شاب أثناء سرقته بالإكراه في المرج، 15 يومًا على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد لهما في الميعاد المحدد.

وكشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المرج من الأهالى بشكوى بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تم التقابل مع (أحد الأشخاص "مصاب بجرح نافذ" مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية) وبسؤاله قرر بقيام (شخصين باستقلال مركبة "توك توك" قيادته وطلبا منه توصيلهما وأثناء سيرهم بمحل البلاغ قام أحدهما بإشهار سلاح أبيض والاستيلاء على مركبة "التوك توك" وهاتفه المحمول كرهاً عنه، وحال قيامه بمقاومتهما قاما بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام السلاح بحوزتهما ، مما نتج عنه إصابته المنوه عنها ولاذا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبا الواقعة وتبين أنهما (شخصان - مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزة أحدهما السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه ، وأضافا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة بالإكراه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.