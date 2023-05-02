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الثلاثاء 02 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مقتل وإصابة 36 شخصا جراء حادث تصادم في الولايات المتحدة

الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية
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أعلنت الشرطة الأمريكية أن ستة أشخاص لقوا حتفهم، فيما أصيب أكثر من 30 آخرين؛ إثر اصطدام عشرات السيارات ببعضها في ولاية "إلينوي" بسبب هبوب عاصفة ترابية.

ونقلت قناة "إيه بي سي" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن "ريان ستاريك" المسئول بشرطة الولاية قوله: إنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج، مشيرا إلى أن الضحايا تتراوح أعمارهم بين عامين و80 عاما.

وأضاف ستاريك أن الحادث نجم عن تصادم ما بين 40 إلى 60 سيارة ركاب، و30 حافلة على الأقل، لافتا إلى أن سبب وقوع الحادث كان نتيجة هبوب رياح شديدة.

حادث تصادم الولايات المتحدة إلينوي