9 لاعبين خارج حسابات كولر بالسوبر المصري بالإمارات

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة المستبعدين من رحلة الإمارات لخوض السوبر المحلي الجمعة المقبلة.

وجاءت قائمة المستبعدين علي النحو التالي:

عمرو السولية – أكرم توفيق – كريم فؤاد – رامي ربيعة - محمد الضاوي كريستو (للإصابة) وبرونو سافيو – أيمن أشرف – شادي حسين – رأفت خليل (لأسباب فنية).

بينما استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على قائمة الفريق لخوض مباراة نهائي كأس السوبر المصري المقرر إقامتها مساء يوم الجمعة المقبل بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وعلمت "البوابة نيوز" القائمة التي اختارها كولر لخوض مباراة السوبر المصرى تضم محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وخالد عبد الفتاح ومحمود متولي وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي وأحمد عبد القادر ومحمد شريف ومروان عطية وحسين الشحات وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم وأحمد القندوسي وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني ومحمد فخري وأحمد نبيل كوكا ومحمد أشرف.

وتواجد خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي وطارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي علي طائرة بعثة فريق الكرة التي تستعد للسفر بعد لحظات إلي الإمارات استعدادا للسوبر المحلي.

ويترأس بعثة الأهلي مهند مجدي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي.

ويستقبل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي وسمير عدلي المدير الإداري بالجهاز الفني للفريق بعثة الأهلي اليوم في الإمارات حيث يتواجد الثنائي هناك من الامس من أجل ترتيب كافة الأمور المتعلقة باستقبال بعثة الأحمر.

وتأكد غياب محمد الضاوي كريستو لاعب الأهلي عن مباراة السوبر المحلي الجمعة القادم بسبب استمرار الإصابة في كاحل القدم.

ووصلت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى مطار القاهرة الدولي استعدادا للسفر إلى الإمارات لخوض مباراة نهائي كأس السوبر المصري.