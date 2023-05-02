أمريكا وكينيا والاتحاد الأفريقي يؤكدون أهمية استمرار التعاون لدعم الهدنة في السودان

أكدت الولايات المتحدة وكينيا والاتحاد الأفريقي، أهمية استمرار التعاون في الضغط على القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لدعم وقف إطلاق النار الحالي وبدء المفاوضات بشأن إنهاء أكثر ديمومة للصراع ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

جاء ذلك، حسب ما نشرته وزارة الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء خلال مكالمتين منفصلتين بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي رئيس جزر القمر غزالي عثماني والرئيس الكيني ويليام روتو لتأكيد دعم الولايات المتحدة للعمل الدولي الجماعي لإنهاء القتال في السودان وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

وشكر وزير الخارجية الأمريكي رئيسا كينيا وجزر القمر على حسهم القيادي، مؤكدا دعمه للجهود الدولية التي يقودها الاتحاد الأفريقي لوضع خطة عاجلة لتهدئة التصعيد، على النحو الذي دعا إليه بيان الاتحاد الأفريقي في 20 أبريل الماضي.