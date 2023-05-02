جبالي يحدد للنواب قواعد المواجهة البرلمانية لوزير الأوقاف

حدد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاستة 4 قواعد واشتراطات والضوابط الخاصة بالجلسة العامة المخصصة للمواجهة البرلمانية لوزير الاوقاف والشئون الإسلامية الدكتور محمد مختار جمعة الدكتور وجاءت القواعد والضوابط، على النحو الآتي:

1- الحديث دقيقتين للعضو، وثلاث دقائق لرؤساء اللجان النوعية وممثلي الهيئات البرلمانية.

2- عدم السماح بالخروج عن موضوع الأداة الرقابية.

3- يتحدث جميع النواب مرة واحدة ثم يتم السماع لرد الوزير.

4- الالتزام بموضوع الأداة، وحضور العضو في الدور المحدد للإدارة، ولا يسقط دوره في عرض الأداة الرقابية المقدمة منه وعلى كافة الاعضاء الحديث بمجرد النداء عليه وأن يكون الحديث للمنصة والقاعة.

وبدأ المجلس منذ قليل خلال جلستة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مواجهة وزير الأوقاف ومن خلال تقديم عدد من الوسائل الرقابية متضمنة طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة المقدمة من الأعضاء.

وجاءت تفاصيل تلك الطلبات والأسئلة كالتالي:

1 - طلبات إحاطة وأسئلة عن إنشاء وترميم وفرش المساجد.

أ - طلبات إحاطة مقدمة من:

1- العضو محمد نشأت العمد 2- العضو نشأت فؤاد عباس 3- العضو أحمد علي إبراهيم 4- السيد العضو محمد عبد العليم داود 5- السيدة العضو فضية سالم

6- السيد العضو محمد مصطفى كمال 7- العضو بهاء الدين أبو الحمد 8- العضو أسامة عبد العاطي 9- العضو محمد نجيب خالد نور الدين 10- العضو حسن المير

11- السيد العضو علي العساس 12- العضو محمود الشامي 13- العضو علاء قريطم

14- العضو نادر عبده 15- العضو إمام منصور 16- العضو أشرف الشبراوي

17- العضو عبد الله أحمد عبد الله 18- العضو سهام بشاي19- العضو شيرين القشاش

20- العضو فتحي قنديل 21- العضو أحمد قورة 22- العضو حسام أبو زيد

23- العضو صفاء جابر عيادة 24- العضو محمد الحسيني 25- العضو إيلاريا سمير حارص 26- العضو محمد صلاح أبو هميلة 27- العضو فاطمة سليم

28- العضو ولاء التمامي 29- العضو محمد عزت عرفات30- العضو مجدي الأمير

31- العضو عبد المنعم إمام 32- العضو محمود قاسم 33- العضو جابر أبو خليل

34- العضو بلال النحال 35- العضو طه الناظر 36- العضو باسم حجازي

37- العضو سحر القاضي 38- العضو هاني أباظة 39- العضو مها شعبان

40- العضو حشمت أبو حجر 41- العضو سليمان وهدان 42- العضو خالد رضوان

43- العضو علاء خير الله 44- العضو أحمد الحديدي 45- العضو محمد هاشم

46- العضو أحمد حمدي خطاب 47- العضو زكريا حسان48- العضو أحمد الشريف

49- العضو أحمد خليل خير الله 50- العضو رمضان أبو حسان 51- العضو رفعت شكيب 52- العضو أحمد حجازي 53- العضو حموده محمد حموده

54- العضو أحمد العقاطي 55- العضو آمال عبد الحميد 56- العضو غادة الضبع

57- العضو مصطفى خالد 58- العضو أحمد يحيى الجحش 59- العضو حسن عمار

ثانيا أسئلة مقدمة من:

1- العضو أيمن أبو العلا 2- العضو فايزه صالح 3- العضو محمد الصمودي

4- العضو جمال عبيد 5- العضو أحمد الشيشيني 6- العضو أحمد بلال البرلسي

وفيما الخطاب الديني الخطباء ومقيمي الشعائر والعمال

2 - طلبات إحاطة وأسئلة عن الخطاب الديني، والاهتمام بالخطباء ومقيمي الشعائر والعمال.

أ - طلبات إحاطة مقدمة من:

1- العضو نبيل عسكر 2- العضو يونس عبد الرازق 3- العضو سعودي عبد الرحمن

4- العضو مجدي سيف 5- العضو جمال فؤاد 6- العضو عمر وطني

7- العضو هشام الجاهل 8- العضو أحمد الشناوي 9- العضو كريم السادات

10- العضو علي بدر 11- العضو أحمد حسين جودة 12- العضو هاني خضر

13- العضو طلبة النحال 14- العضو أسامة المصري 15- العضو عبد الباسط الشرقاوي 16- العضو أسماء سعد الجمال 17- العضو أحمد دراج

18- العضو ليلى أبو إسماعيل 19- العضو علاء سليمان 20- العضو مرفت عبد العظيم 21- العضو فايق الزكي 22- العضو عصام العمدة

23- العضو عبد الفتاح الشحات 24- العضو سليمان عطيوي 25- العضو منى عبد العاطي 26- العضو محمد حجازي 27- العضو محمد طلبه 28- العضو إيهاب عبد العظيم 29- العضو علاء جعفر 30- العضو جمال عبيد 31- العضو أشرف أبو الفضل 32- العضو محمد مصطفى السلاب 33- العضو مروة هاشم

34- العضو محمد فوزي الرفاعي 35- العضو عبد الباقي تركيا 36- العضو عمرو درويش 37- العضو محمود بدر 38- العضو هيام الطباخ

ب - أسئلة مقدمة من:

1- العضو أميرة أبو شقة 2- العضو هشام حسين 3- العضو غادة الضبع

ارتفاع القيمة الإيجارية لأراضي وأملاك الأوقاف

3 - طلبات إحاطة وأسئلة وطلب مناقشة عامة عن ارتفاع القيمة الإيجارية لأراضي وأملاك الأوقاف، وتقنين أوضاع واضعي اليد، وإجراءات استبدال أراضي الأوقاف لإقامة مشروعات عامة.