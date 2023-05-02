وكيل "عربية النواب" يطالب بتنفيذ تكليفات الرئيس لدعم الطبقة العاملة

طالب النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، الحكومة بوضع السياسات والبرامج لتنفيذ القرارات المهمة التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية عيد العمال لدعم ومساندة الطبقة العاملة، وفى مقدمتها إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه، بما يتيح استثمارها والإنفاق منها في حالات الطوارئ والأزمات على العمالة غير المنتظمة بشكل مستدام، ويعظم العائد الاجتماعي والتنموي منه.

وأشاد "أباظة" في بيان له أصدره اليوم، بتكليف الرئيس السيسي للحكومة بالبدء في تفعيل عمل الصندوق فور الانتهاء من الإجراءات القانونية بصرف قيمة إعانة عاجلة للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية قدرها 1000 جنيه، وإصدار وثيقة جديدة من شهادة أمان السابق إصدارها عام 2017 لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة.

كما أشاد بتوجيه الرئيس السيسي لكافة منشآت القطاع الخاص والقطاع العام، وقطاع الأعمال العام، بالالتزام بالنسبة المقررة قانونا وهى 5% لتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة، واستمرار العمل على تنمية مهاراتهم ودمجهم فى سوق العمل.

وطالب النائب أحمد فؤاد أباظة، الحكومة بالتنفيذ الفوري لهذه القرارات والتكليفات الرئاسية، موجهاً التحية والتقدير للرئيس السيسي على هذه القرارات التي أسعدت عمال مصر، وأكدت الانحياز الكبير من الرئيس السيسي لعمال مصر الشرفاء.