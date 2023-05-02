أزمة الزمالك تسيطر على كواليس بعثة الأهلي.. واللاعبون: سنفوز على أي خصم

سيطرت أزمة الزمالك على كواليس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي إلى الإمارات لخوض مباراة السوبر المزمع إقامته مساء الجمعة المقبل، على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وشهدت كواليس السفر أحاديث جانبية بين اللاعبين عن موقف الزمالك وتوقعاتهم بمن يكون منافسهم في مباراة بعد غد، وأجمع اللاعبون أنهم سوف يفوزون على أي منافس والعودة بهذه الكأس إلى مصر سواء لعبوا ضد الزمالك أو بيراميدز.

وكان الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر، قد منح الفرق راحة من التدريبات عقب العودة يوم الأحد الماضي من المغرب، بعد الانتهاء من مباراة الرجاء في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وحسم الأهلي تأهله إلى نصف نهائي دوري الأبطال، ليواجه الترجي التونسي، وذلك بعد الفوز على الرجاء بهدفين دون رد في مباراة الذهاب التي أقيمت بالقاهرة بالدور ربع النهائي، والتعادل السلبي في مباراة الإياب التي أقيمت على مركب محمد الخامس.

ويحمل الأهلي لقب كأس السوبر بعد الفوز على الزمالك بهدفين نظيفين سجلهما برونو سافيو وكريم فؤاد في المباراة التي أقيمت يوم الجمعة 28 أكتوبر الماضي باستاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية.