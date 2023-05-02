الجلسة الثامنة لـ"خدمة المجتمع وتنمية البيئة" تستعرض فعاليات الأسبوع الثقافي العاشر

عقد الدكتور صبحي شرف، نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، صباح اليوم الثلاثاء، الجلسة الثامنة لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ حيث استهل الجلسة بتقديم التهنئة والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنياً أن يعيده الله علي الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات كما قدم التهاني القلبية لجموع الشعب المصري بمناسبة عيد تحرير سيناء وعمال مصر بمناسبة عيد العمال، مؤكدًا قيمة العمل.

وأشار إلى أن بناء الاوطان يكون بسواعد ابنائها و أن العمل أساس تقدم الشعوب والأوطان هذا كما قدم التهاني القلبية للدكتور ناصر عبدالباري وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا بمناسبة توليه عميداً للكلية.

واستعرض شرف خلال الجلسة فعاليات انطلاق مهرجان الاسبوع الثقافي البيئي العاشر للكليات والذي القي الضوء علي معايير الاستدامة فى بيئة العمل واستراتيجية إدارة الموارد البشرية الخضراء،وما يعنيه المفهوم وحداثته وتطبيقاته فى المنظمات الحديثة، وركزت على الضمانات التى تحقق تطورا لبيئة العمل وسلامتها، وأهمية التدريب المؤسسى وتطبيق منهج التحسين المستمر، هذا كما ناقش مهرجان الاسبوع الثقافي سبل ترشيد الطاقة ونمط الحياة الفعال فى مواجهة التغيرات المناخية مع التأكيد علي إنشاء وحدات لمعالجة المياه بالكليات العملية ووجه بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة لمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية، وتأثير الاحتباس الحراري على الحياة والمجتمع، مؤكداً علي ضرورة نشر الوعى المجتمعى بإستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لكونها طاقة مستدامة ونظيفة.

ووجه شرف بضرورة البدء في الاستعداد لانطلاق مؤتمر قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة الذي من المقرر انطلاقه في نوفمبر القادم مشيراً إلى تلقي الأبحاث الخاصة بالمؤتمر بالمجلات المتخصصة بالكليات مجاناً دعماً للمؤتمر هذا الي جانب متابعة الاعداد للملتقي التوظيفى والدور المنوط بوحدة الخريجين بالجامعة.