مبعوث صيني يحث الأمم المتحدة على تعزيز الأداء الشامل لميزانية حفظ السلام

دعا نائب الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة داي بينج، الأمانة العامة للأمم المتحدة إلى تعزيز الأداء الشامل لميزانية حفظ السلام.

وقال نائب الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة- في الجلسة المستأنفة للجنة الخامسة للدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة- "ينبغي للأمانة العامة أن تواصل تعزيز الأداء الشامل للميزانية، وتحسين الرقابة الداخلية من أجل تعزيز كفاءة عمليات حفظ السلام وفعاليتها"، وفقا لوكالة الأنباء الصينية، اليوم /الثلاثاء/.

وأضاف "باعتبارها أكبر ميزانية منفردة في هذه المنظمة، فإن ميزانية عمليات حفظ السلام تصل إلى مليارات الدولارات، مؤكدا دعم الصين لجهود اللجنة الخامسة لمراجعة الميزانية في إطار المبدأ القائم على العلم والحصافة، ولتوفير الموارد اللازمة لعمليات حفظ السلام من أجل الوفاء بولاياتها".

وقال المبعوث: "إننا نلاحظ الزيادة الكبيرة نسبيا في ميزانية حفظ السلام التي اقترحها الأمين العام للسنة المالية 2023/2024، والتي قد ترفع أعباء مالية على الدول الأعضاء، التي يساور العديد منها مخاوف بشأنها".

وأشار إلى أنه ينبغي مراجعة ميزانية حفظ السلام بعناية وبشكل شامل، وتؤيد الصين مجلس مراجعي الحسابات في أداء دوره بالكامل كهيئة مراجعة خارجية لتقديم توصيات قيمة بشأن تحسين إدارة الميزانية، كما تدعم الأمم المتحدة لسداد تكاليف الدول المساهمة بقوات شرطة وجيش في الوقت المناسب".

وحول مساهمات الصين.. قال المبعوث الصيني: "إنه منذ المرة الأولى التي أرسلت فيها الصين وحدتها العسكرية من الخوذ الزرق إلى عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة أرسلنا أكثر من 50 ألف فرد من قوات حفظ السلام إلى عمليات حفظ السلام على مدار الثلاثين عاما الماضية، وأنشأنا قوة احتياطية قوامها 8 آلاف لحفظ السلام".

وأشار السفير إلى أن بعثات حفظ السلام "يجب أن تستخدم الموارد بشكل فعال لتنفيذ الولايات الأساسية"، مضيفا أن أفراد حفظ السلام يواجهون في الوقت الحالي تحديات وتهديدات متزايدة لسلامتهم وأمنهم مع تزايد عدم الاستقرار في مناطق مختلفة.

ولفت إلى أن الصين، باعتبارها أكبر مساهم بقوات بين الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن، وثاني أكبر مساهم مالي في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، "تعرب عن قلقها البالغ في هذا الصدد".

وأعرب عن أمله أن تنفذ الأمم المتحدة بصرامة قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة، وأن تخصص الموارد الكافية، وأن تقيم بدقة وتزيل بشكل فعال جميع المخاطر التي تهدد حياة حفظة السلام، لتحقيق المزيد من التقدم في جدول أعمال أمن حفظة السلام.

وأوضح أنه تم تأجيل بند الاستثمار في الوقاية وبناء السلام في جدول الأعمال ثلاث مرات منذ بدء المناقشة العام الماضي، حيث تولي الصين أهمية كبيرة لبناء السلام، وقد شاركنا بنشاط واقترحنا حلا بناء يتوافق مع اللوائح والقواعد المالية للأمم المتحدة الحالية.

وقال السفير الصيني- في ختام كلمته- "عند استخدام المساهمات المقدرة لبناء السلام، من الضروري احترام حقوق الإشراف للدول الأعضاء وفقا لذلك، لأن هذا هو مصدر قلق مشترك للعديد من الدول الأعضاء بما في ذلك الصين، ويجب التعامل معه بكل اعتبار وحكمة".