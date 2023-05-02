"البوابة نيوز" تكشف موقف بيراميدز من لعب السوبر ضد الأهلي بدلا من الزمالك

كشف مصدر داخل نادي بيراميدز، موقف الفريق الأول لكرة القدم من المشاركة في مباراة السوبر المصري المزمع إقامته الجمعة المقبلة، على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وتواجه مباراة السوبر أزمة كبير بعد أن أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي، قراره بالانسحاب من المباراة اعتراضا على بعض قرارات اتحاد الكرة المصري برئاسة جمال علام.

وقال مصدر داخل النادي لـ"البوابة نيوز" إن هناك ترحيبا بلعب المباراة، ولكن لم يتم حسم الأمر بشكل رسمي، وسوف يتم الحسم خلال ساعات بعد استطلاع رأي الجهاز الفني بقيادة باتشيكو، وكذلك سالم الشامسي مالك النادي، حال حسم الأمر رسميا واعتذار الزمالك بخطاب رسمي إلى اتحاد الكرة ومن ثم ابلاغ بيراميدز رسميا بلعب السوبر.