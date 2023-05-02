أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي لـ191 ألفا و420 جنديا

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم /الثلاثاء/، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى حوالي 191 ألفا و420 جنديًا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير 2022.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم)، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 3 آلاف و701 دبابة و7 آلاف و193 من المركبات المدرعة و2930 من النظم المدفعية و544 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و298 من أنظمة الدفاع الجوي و308 من الطائرات المقاتلة و294 مروحية و18 سفينة حربية، فضلا عن 5 آلاف و851 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 360 من المعدات الخاصة".

من جانبه، أفاد رئيس الإدارة العسكرية لإقليم ميكولايف الأوكراني فيتالي كيم بأن شخصين اثنين أُصيبا جراء هجمات شنتها القوات الروسية على الإقليم الليلة الماضية.

وقال كيم "إن القوات الروسية قصفت بلدة كتسروب في ميكولايف باستخدام أنظمة إطلاق صواريخ متعددة، وأسفر القصف عن إصابة شخصين وإلحاق أضرار بمنازل خاصة وتُركت المستوطنة بدون كهرباء وغاز وماء وإنترنت"، وأضاف أن منطقة المياه في البلدة تعرضت الليلة الماضية لقصف بقذائف هاون معادية، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

من ناحيته، أشار رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في زاباروجيا يوري مالاشكو، إلى إصابة 4 أشخاص في قصف روسي بمدينة هولييبول بمنطقة زابوروجييه، وقال "خلال اليوم الماضي، شنت القوات الروسية "56 هجوما على 15 مستوطنة، وتعرضت هولييبول ومدينة أوريخيف لضربات جوية مرة أخرى، وتم شن حوالي 51 غارة بالمدفعية و3 هجمات بطائرات بدون طيار على قرى في الخطوط الأمامية"، وأضاف أن 4 أشخاص أصيبوا بجروح في هولييبول، وتلقى الضحايا كل المساعدة اللازمة.