بايدن يدعو الكونجرس لاجتماع بعد تحذير بشأن سقف الدين

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاثنين، القادة الأربعة الأبرز في الكونجرس للمشاركة في اجتماع في البيت الأبيض الأسبوع المقبل، بعدما حذرت وزارة الخزانة من أن النقد المتاح قد لا يكفي لسداد التزامات الحكومة بحلول يونيو.

ودفع هذا بايدن إلى الدعوة لعقد اجتماع مع قادة من بينهم رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي في التاسع من مايو، وفقا لما أوردته وكالة رويترز.

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين في رسالة للكونجرس، إنه من غير المرجح أن تفي الوزارة بجميع التزامات الحكومة الأمريكية "في أوائل يونيو، وربما في الأول من يونيو" إذا لم يتحرك الكونجرس.

ودعا بايدن للاجتماع كلا من مكارثي، الموجود في القدس في زيارة دبلوماسية، وزعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز، وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، والزعيم الجمهوري ميتش ماكونيل.

وأقر الجمهوريون في مجلس النواب مشروع قانون لرفع سقف الدين الأسبوع الماضي يتضمن تخفيضات حادة في الإنفاق، وهو ما قال بايدن ومجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون إنهم لن يوافقوا عليه.

وقد يؤدي الإخفاق في التوصل إلى إجراء قبل الموعد الجديد الذي حددته وزارة الخزانة في الأول من يونيو حزيران إلى إجبار الولايات المتحدة على التخلف بشكل غير مسبوق عن سداد بعض الالتزامات.

ويصر بايدن على أنه لن يتفاوض بشأن رفع سقف الدين، وإنما سيناقش تخفيضات الميزانية بعد المصادقة على سقف جديد. وعادة ما يربط الكونجرس رفع سقف الدين بإجراءات أخرى تخص الميزانية والإنفاق.

وبعد بلوغ سقف الدين الحكومي 31.4 تريليون دولار في 19 يناير، أبلغت يلين الكونجرس أن وزارة الخزانة ستواصل سداد الالتزامات من خلال تدابير استثنائية لإدارة النقد.