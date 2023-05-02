الإحصاء: 252.1 مليون نسخة موزعة في العالم للصحف العامة خلال 2021

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العـامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، بياناً بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الموافق 3 مايو من كل عام والذي أقرته منظمة اليونسكو عام 1993 ويعود تاريخ اليوم العالمي لحرية الصحافة إلى مؤتمر عقدته اليونسكو وكان المؤتمر قد عقد لتطوير صحافة حرّة ومستقلّة وتعدديّة وبعد مرور ثلاثين سنة على اعتماد هذا المؤتمر لا تزال العلاقة التاريخية بين حريّة التقصّي عن المعلومات ونقلها وتلقيها من جهة وبين المنفعة العامة من جهة أخرى تحظى بذات القدر من الأهمية.

وسوف تقام سلسلة من الاحتفالات لإحياء الذكرى الثلاثين لاعتماد المؤتمر الدولي لليوم العالمي لحرية الصحافة.

وأوضح الجهاز أنه من أهم المؤشرات الإحصائية أنه بلغ عدد الصحف العامة التي صدرت 61 صحيفة عامة عام 2021، مقابل 59 صحيفة عامة عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 3.4 ٪0 .

وبلغ عدد الدوريات (وهي الموضوعات ذات الطابع العام او المتخصصة) لكل من القطاعات (الحكومي / العام / الأعمال العام التي تصدر محلياً) 39 دورية عام 2021.

كما بلغ عدد النسـخ الـموزعة للصحف العامة محلياً ودوليا 252.1 مليـون نسخة عام 2021 مقابل 199.1 مليون نسخة عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 26.6٪.

وأشار الجهاز إلى أنه بلغ عدد الدوريات التي يصدرها القطاع الخاص محلياً 56 دورية بينما الموزعة خارجياً 31 دورية لعام 2021.