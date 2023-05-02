انفوجراف| "الزراعة في كل مصر".. أنشطة مديريات الزراعة والطب البيطري خلال أسبوع

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد رقم ٩٥ من اصدار: "الزراعة في كل مصر" بالانفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والأنشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من ٢٥ ابريل وحتى ١ مايو الجاري.

وخلال هذا الاسبوع، واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة، متابعه عمليه الحصاد والتوريد لمحصول القمح، حيث تم المرور على عدد من التجميعات الإرشادية، كما شنت مديرية الطب البيطري، حملات على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط 7 طن 55 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية واسماك مملحة ومدخنة غير صالحة للاستهلاك الادمى، كما تم الانتهاء من تحصين 7568 رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، كما تم عقد 9 ندوات ارشادية حول أهمية التحصين والوقاية من الامراض المشتركة ومرض السعار، كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية اجتماعاً مع إدارة المكافحة بالمديرية ومفتشي المكافحة بالإدارات الزراعية وذلك للوقوف على خطة عمل الموسم الصيفي ٢٠٢٣، كما تم المرور على زراعات القمح والاطمئنان علي جودة المحصول، كذلك تم عمل تجارب حصاد ويوم حقل لمحصول القمح.

فيما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية متابعة عمليات حصاد وتوريد القمح، والتيسير على المزارعين، كما تم ازالة عدد (25) حالات تعدي على الاراضي الزراعية، كذلك تم تفقد المساحات المنزرعة بالقمح وعمليات الحصاد والدراس، كما تم حصاد التجميعة الارشادية لمشروع ترشيد المياه لمحصول القمح ببندر الباجور، كذلك استقبلت مديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، حيث تم المرور على محطة غربلة شربين، ومتابعة توريد القمح بالصوامع، فضلا عن متابعة عمليات الحصاد، ونمو المحاصيل التعاقدية: الذرة والفول الصويا ومتابعة مصانع الاعلاف للتأكد من استخدام الخامات المصرح بها.

ونفذت مديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ يوم حصاد موسع بحضور محافظ كفر الشيخ و نائب المحافظ و قيادات الزراعه بكفر الشيخ واعضاء الحمله القوميه للقمح وكبار المزارعين، بمركز دسوق، كذلك أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، الانتهاء من تحصين 604 الف و 280 جرعة تحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، كما تم ترقيم 11 الف و 19 راس ماشية بالاسواق والقرى، فضلا عن تنظيم 13 ندوة ارشادية و64 لقاء إرشادي، كما أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة، استمرار حملاتها للتصدي وازالة التعديات على الاراضي الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية، بمراكز: وادى النطرون، كفر الدوار، ابوحمص.

كما تم تنفيذ يوم حصاد موسع بحضور نائب محافظ البحيرة و قيادات الزراعة بالبحيرة، بمركز ايتاى البارود، كما تم استقبال رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، لمتابعة حصاد وتوريد القمح.

وأعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الاسكندرية، استمرار حملاتها للتصدي وإزالة التعديات على الاراضي الزراعية، كما تم عقد اجتماع مع وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، لوضع الخطوط العريضة والتنسيق بين التموين والزراعة بشأن توريد القمح هذا العام وتم الاتفاق على جميع الإجراءات وتشكيل اللجان المطلوبة لتحقيق الأهداف المرجوة، وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة السويس متابعة حصاد ودراس وتوريد القمح للموسم الحالي حيث تم المرور على صوامع عتاقة وذلك لتذليل أي عقبات تواجه المزارعين أثناء توريد محصول القمح، كذلك تم متابعة حصاد محصول القمح بقرية شندورة.

كما شاركت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد في افتتاح موسم توريد القمح بشونة مطحن بورسعيد، كذلك متابعة محصول القمح وتوريده، كما تم متابعة عمليات تجهيز الأرض لزراعة الأرز، كما واصلت متابعة حصاد محصول بنجر السكر، والزراعات الصيفية.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط المرور على زراعات القطن للاطمئنان على حالتها، كذلك تم المرور على الجمعيات الزراعية بنواحي مركز الزرقا لمتابعة صرف الأسمدة، كما تم المرور لمتابعة حصاد القمح وحالة الزراعات، كما تم المرور على شون توريد القمح المحلي، لمتابعة التيسير وحسم أي شكوى، كذلك استقبلت مديرية الطب البيطري بمحافظة شمال سيناء قافلة بيطرية مجانية، من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبمشاركة معهد التناسليات الحيوانية بمركز البحوث الزراعية وصندوق التأمين على الثروة الحيوانية.

كما تم استقبال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية حيث شارك في احتفال المحافظة بعيدها القومي وحضور افتتاح مهرجان سباق الهجن والذي تم خلاله رعاية وعلاج مجاني للجمال المشاركة في السباق و متابعتها اثناء السباق من خلال فريق القافلة البيطرية.

وواصلت مديرية الزراعة بجنوب سيناء المزارعين، متابعة عمليات توريد القمح وتذليل أي عقبات أمام المزارعين، كما تم متابعة الزراعات المختلفة بالصوب الزراعية والوحدة البستانية بمدينة الطور، كما تم التنسيق مع محطة بحوث الصحراء بجنوب سيناء، للتيسير على المزارعين خلال عمليات الدراس، بأسعار رمزية لتشجيع المزارعين على توريد القمح للمطاحن بمدينة طور سيناء، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم، حملاتها للتصدي وازالة التعديات على الاراضي الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية، بمراكز: الفيوم، سنورس، كما رافقت مديرية الزراعة بمحافظة اسيوط اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال حصاد محصول القمح بمدينة أبوتيج للاطمئنان على سير عملية الحصاد وتوعية المزارعين بأهمية توريد محصول القمح لتوفير الأمن الغذائي لمصر، كما تم متابعة عمليات التوريد، كذلك انتهت مديرية الطب البيطري بالأقصر، من تحصين 52 ألف و200 رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، فضلا عن توعية مربي وتجار الماشية بضرورة وأهمية تحصين الحيوانات الخاصة بهم.

ويذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام، فضلا عن اصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الإلكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.

IMG-20230502-WA0004

IMG-20230502-WA0007

IMG-20230502-WA0005

IMG-20230502-WA0006