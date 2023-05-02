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الثلاثاء 02 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

شحن 5 آلاف طن صودا وتفريغ 1740 طن مواسير بميناء غرب بورسعيد

أحدى السفينتين
أحدى السفينتين
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أعلن المكتب الاعلامى للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الثلاثاء، ان ميناء غرب بورسعيد شهد نشاطا ملحوظا في حركة سفن البضائع العامة فقد استقبل  السفينة BARBAROS ULUC VARDAL القادمة من تركيا وذلك لشحن 5 آلاف طن صودا كاوية وسوف تستكمل السفينة رحلتها البحرية فور انتهاء عمليات الشحن إلى تركيا.

كما استقبل  الميناء  السفينة  DEUBULK CANSEN القادمة من كوريا الجنوبيه وذلك لتفريغ  1740 طن مواسير تابعة لشركة بلاعيم للبترول  وسوف تستكمل السفينة رحلتها فور انتهاء عمليات التفريغ متجهة إلى تركيا .
وأكدت  أنه اتخذت إدارة الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول السفينتين من والى الميناء وعمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.

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