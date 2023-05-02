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الثلاثاء 02 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

انطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسى الثاني لصفوف النقل بالدقهلية

ناصر شعبان وكيل وزارة
ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية
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انطلق اليوم الثلاثاء ماراثون  امتحانات الفصل الدراسي الثانى لصفوف النقل للمرحلة الإعدادية بالدقهلية حيث صرح ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم ان طلاب الصف الأول الاعدادى البالغ عددهم  ١٢٨ الفا و٣٥٩طالبا وطالبة  يؤدون امتحان اللغه العربية والحاسب الآلى امام ٨٤٢ لجنة رسمى ولغات فى ١٧ إدارة تعليمية وسط إجراءات إحترازيه ووقائية  والإلتزام بكافة القواعد والضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات.

واضاف أنه سيؤدى غدا الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٥/٣ طلاب الصف الثانى الإعدادى ١٠٥ آلاف و ١٣٠ طالبا وطالبة امتحان اللغة العربية والحاسب  الآلى امام ٨٤٢ لجنة.

كما أكد شعبان أن ١٢٦ الفا و ٧٦٠ طالبا وطالبة بالتعليم الفنى بالشعب المختلفة يؤدون امتحاناتهم اليوم امام ١٤٨ لجنة
وصرح شعبان إن الإدارات التعليمية انهت كافة الاستعدادات ورفع درجة الاستعدادات وتهيئتها لاستقبال أبنائنا الطلاب.
وأكد وكيل الوزارة على  تشكيل  غرفة عمليات رئيسية بديوان المديرية متصله بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية على مدار الساعة لمتابعة سير الإمتحانات وتذليل العقبات.

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