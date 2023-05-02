اليوم.. استئناف تصفيات مجموعة النيل في بطولة BAL

تستكمل اليوم الثلاثاء مباريات تصفيات مجموعة النيل لبطولة الدوري الأفريقي لكرة السلة BAL، بعد الراحة السلبية التي حصلت عليها الفرق المشاركة أمس الإثنين.

وتقام اليوم مواجهتين، تجمع الأولى بين سيتي أويلرز الأوغندي وسلاك الغيني، والتي تنطلق في تمام الساعة الخامسة عصرًا بتوقيت القاهرة.

أما المواجهة الثانية ستجمع بين النادي الأهلي وكيب تاون الجنوب إفريقي، وتنطلق الساعة ٨:٣٠ مساء بتوقيت القاهرة.

وتستمر منافسات مجموعة النيل حتى 6 مايو المقبل ، وتتأهل الفرق الأربعة الأولى إلى نهائيات BAL التي تقام في رواندا في الفترة من 20 إلى 27 مايو المقبل.