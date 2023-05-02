طقس اليوم| مائل للحرارة نهارا بارد ليلا.. والعظمي بالقاهرة 28

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية ، عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية الغربية وحار علي جنوب سيناء وجنوب البلاد ومائل للدفىء على السواحل الشمالية الشرقية وطقس مائل للبرودة ليلا على اغلب الانحاء .

ويشهد الثلاثاء شبورة مائيةصباحا على الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

، ونشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة ، الثلاثاء ، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 28 للعظمى والصغرى 18 درجة، وعلى السواحل الشمالية 27 للعظمى والصغري 16 ، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 31 للعظمى والصغرى 20 ،وعلى شمال الصعيد 32 والصغري 16 ، وعلى جنوب الصعيد 35 للعظمى والصغرى 20 درجة .