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الثلاثاء 02 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

طقس اليوم| مائل للحرارة نهارا بارد ليلا.. والعظمي بالقاهرة 28

حالة الطقس
حالة الطقس
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كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية ، عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية الغربية  وحار علي جنوب سيناء  وجنوب البلاد ومائل للدفىء على السواحل الشمالية الشرقية  وطقس مائل للبرودة ليلا على اغلب الانحاء . 

 ويشهد الثلاثاء  شبورة مائيةصباحا على الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. 

، ونشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى  والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

 ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة ، الثلاثاء ، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 28 للعظمى والصغرى 18 درجة، وعلى السواحل الشمالية 27 للعظمى والصغري 16  ، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 31 للعظمى والصغرى 20 ،وعلى شمال الصعيد 32 والصغري 16 ، وعلى جنوب الصعيد 35 للعظمى والصغرى 20 درجة  .

حالة الطقس اليوم الثلاثاء الارصاد