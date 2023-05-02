ننشر الموقف التنفيذي لوحدات سكن وجنة مصر في دمياط الجديدة

قام المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة و نواب رئيس الجهاز والادارات المعنية بالمرور على مشروعات الاسكان بالمدينة مشروع الاسكان الفاخر جنة المرحلة الاولى ٤٤ عماره بالمجاورة ٣٣ بالحى السادس حيث تم الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع وأعمال الزراعة.

‏وأمر رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، بعمل بوابة مشاه على مركز الخدمات لخدمة السكان كما تفقد موقع عمارات جنة المرحلة الثانية ٥٩ عماره حيث بلغت نسبة تنفيذ العمارات ٨٩٪ وجارى الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع العام والسور والبوابات والطرق وشبكة الكهرباء حيث بلغت نسبة التنفيذ ٦٠٪ من اجمالى الأعمال من تاريخ النهو للاعمال فى ٢٠٢٣/٧/١٤م باجمالى مبلغ ٤٩مليون جنيه.

‏‏ وأمر رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، بسرعه نهو الاعمال والالتزام بالبرنامج الزمني كذلك موقع ٢٨ عماره إسكان جنه المرحلة الثانية بالمجاورة ٣٤ بالحى السادس بلغت نسبة تنفيذ للعمارات ٩٨٪ ونسب تنفيذ أعمال تنسيق الموقع العام والسور والبوابات والطرق وشبكة الكهرباء ٣٧٪ باجمالى مبلغ ٤٨مليون جنيه وتاريخ النهو للأعمال ٢٠٢٣/١٠/١٤م .

‏‏وأكد رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، للشركات العاملة بالموقع على سرعة الانتهاء من الاعمال وعرض أى معوقات للعمل على سرعة الانتهاء منها .

‏ كما تفقد رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، عمارات سكن مصر جنوب الحى الاول والرابع عدد ٤٥ عماره بإجمالى ١٠٦٨ وحدة سكنية واكد على الشركات المنفذه سرعة الانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة وطبقا للجدول الزمني للمشروعات المتفق عليه.

ووجه رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، بسرعه نهو الاعمال والالتزام بالبرنامج الزمني كذلك موقع ٢٨ عماره إسكان جنه المرحلة الثانية بالمجاورة ٣٤ بالحى السادس بلغت نسبة تنفيذ للعمارات ٩٨٪ ونسب تنفيذ أعمال تنسيق الموقع العام والسور.