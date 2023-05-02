مقرر لجنة الأحزاب بالحوار الوطني: نرسخ لمبدأ النقاش في الجمهورية الجديدة

أكد النائب إيهاب الطماوي مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني و وكيل لجنة الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس النواب ، أن الدولة المصرية ستشهد عرس ديمقراطي سياسي ،وذلك بالتزامن مع إنطلاق الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني والمقرر عقدها غدا الأربعاء .

وقال الطماوي في بيان له اليوم، أن حالة الحراك السياسي التى ستشهدها الأيام القادمة مع بداية جلسات الحوار الوطني سيكون لها أثر طيب وواضح فى عديد من الملفات،وذلك من خلال طرح رؤي واضحة مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء.

وشدد الطماوى على أن الجمهورية الجديدة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ترسخ لعدد من المفاهيم التى تهدف إلي البناء والتنمية فى كافة المجالات ، منوها على الخطوات الجادة والمؤثرة التي أتخذتها مصر تجاه ملفات حقوق الإنسان .

وتابع أن القضايا التى سيتم طرحها من خلال اللجان المشكلة بالحوار الوطني هدفها الوصول إلى مخرجات لصالح النائب إيهاب الطماوي، مبينا إلي أن إطلاق منصة للتفاعل - حسب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ساهمت فى أثراء حالة الحوار و التواصل من خلال طرح الرؤى والأفكار المشتركة التي يمكن الأنطلاق منها طبقا لأولويات العمل الوطني .واستطرد مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني أن النقاش ومشاركة جميع القوى السياسية ومن بينها المعارضة من أبرز إيجابيات الحوار الوطني خلال هذة المرحلة .