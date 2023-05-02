صحة سوهاج: الكشف على 4 آلاف مواطن خلال 4 قوافل طبية

أعلن الدكتور سامى النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج عن تقديم الخدمات الطبية العلاجية المجانية و الكشف علي ما يقرب من 4 ألاف ب 3 مراكز وهى (اخميم _ دار السلام _سوهاج ) وذلك بقري ( الكوامل بحري - اولاد الشيخ - الاحايوة شرق - الكولا ) من خلال 4 قوافل طبية مجانية استهدفت القري الاكثر احتياجاً لتلك الخدمات خلال هذا الشهر.

وأضاف "النجار" أن القوافل الطبية تضم كافة التخصصات الطبية من (الباطنة _ الأطفال _ عظام _ جراحة_ الرمد _ الأسنان _ الجلدية _ نساء و ولادة)، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية و بالإضافة الي صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية.

وأشارت الدكتورة سحر عواجة مدير إدارة القوافل الطبية أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج الي إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات الحكومية وأن جميع الخدمات المقدمة بتلك القوافل مجاناً.