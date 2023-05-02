قافلة دعوية لوعظ بورسعيد تجوب أرجاء المحافظة

انطلقت، صباح اليوم الثلاثاء، القافلة الدعوية التي تنظمها منطقة وعظ بورسعيد الأزهرية برئاسة الشيخ محمد عفيفي، لتجوب أرجاء محافظة بورسعيد للتوعية الدينية والرد على استفسارات المواطنين ووعظهم في مختلف الموضوعات التي تهمهم.

يقود القافلة الدعوية فضيلة الشيخ محمد عفيفي، وتضم كلا من: الشيخ صلاح عجوة، والشيخ أحمد كحتت، الشيخ عبد الرحمن الصياد، الشيخ أحمد عبد الله، الشيخ محمد لطفى، الشيخ محمود صلاح، الشيخ أحمد الشربيني، الشيخ أحمد عبد السلام، الشيخ السيد أبو المعاطي، الشيخ أحمد حمدين، الشيخ أحمد راشد، والواعظتان: ضحى حسن، وجهاد محمود.

أشار مدير عام منطقة وعظ بورسعيد الأزهرية ورئيس لجنة الفتوى وأمين عام بيت العائلة المصرية ببورسعيد، إلى أن الإدارة تقوم بتنظيم العديد من القوافل الدعوية بشكل مستمر وتجوب شوارع المحافظة والأماكن العامة، مثل: المقاهي وحديقتي فريال والمسلة، وعدد من المستشفيات، مصانع منطقة الاستثمار، المعدية، والملاحات في مدينة بورفؤاد، كما سيجرى عمل زيارات ميدانية لعدد من المؤسسات الحكومية كمديرية التربية والتعليم، والشباب والرياضة، ودواوين الأحياء، لتكريم العاملين بها بمناسبة عيد العمال.

وأوضح الشيخ محمد عفيفي، أن القافلة الدعوية تهدف إلى التواصل المباشر مع الجمهور أثناء تواجدهم في أي مكان، وتوعية الشباب في قضايا، الحث على العمل، وأهمية وقيمة العلم، التأصيل الأخلاقي، خطورة الشائعات، بالإضافة إلى حوار وفتوى متنقلة للرد على جميع الأسئلة، أما بالنسبة لكبار السن سنتحدث معهم عن الترابط الأسري، والحفاظ على البيئة، والحفاظ على الماء، النظافة، والنظام.