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الثلاثاء 02 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

كيري يزور ألمانيا وبريطانيا لمناقشة تسريع وتيرة التعاون العالمي بشأن أزمة المناخ

جون كيري
جون كيري
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ينطلق المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لشؤون المناخ جون كيري، في جولة تستغرق خمسة أيام إلى كل من ألمانيا وبريطانيا اليوم الثلاثاء؛ لمواصلة جهوده الرامية لتسريع وتيرة التعاون العالمي بشأن أزمة المناخ والتحول للطاقة النظيفة.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أن كيري سوف يشارك خلال زيارته إلى برلين في حوار بيترسبرج بشأن المناخ. 

وسيلتقي المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لشؤون المناخ أيضًا خلال زيارته ألمانيا نظراءه الحكوميين لمواصلة تسريع وتيرة التعاون العالمي بشأن أزمة المناخ.

وبحسب البيان، يسافر كيري بعد ذلك إلى بريطانيا في الفترة من 4 إلى 6 مايو لحضور تتويج الملك تشارلز الثالث، والمشاركة في مزيد من المناقشات حول التعاون المناخي قبل المؤتمر الـ28 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب28.

جون كيري أزمة المناخ ألمانيا