بالفيديو.. الأرصاد: موجة ارتفاع في درجات الحرارة بدءًا من اليوم الثلاثاء

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك تذبذبًا كبيرا في درجات الحرارة بين فترات النهار والليل، وهو ما يتميز به فصل الربيع حيث يشهد تقلبات جوية حادة وسريعة، إذ تكون الأجواء نهارا دافئة في حين تشهد ساعات الليل انخفاضا في درجات الحرارة.

وأضافت "منار" في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء، أنه بدءًا من اليوم حتى نهاية الأسبوع، تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع التدريجي؛ تأثرًا بكتل هوائية قادمة من مناطق صحراوية بين صحراء شبه الجزيرة العربية والصحراء الغربية، تكون مرتفعة في درجات حرارتها.

وتابعت، أن البلاد تتأثر بكتل هوائية قادمة من مناطق صحراوية مرتفعة بشكل كبير في درجات حرارتها، بالإضافة إلى مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع الشمس.

وأردفت، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن ذروة الارتفاعات ستكون الخميس، حيث تسجل الحرارة 33 درجة وتصل إلى 38 درجة في مناطق بجنوب البلاد، متوقعة أن تعود درجات الحرارة إلى الانخفاض مرة أخرى بعد يوم الجمعة وتصل إلى أقل من معدلاتها في نفس هذا الوقت من العام، حيث تسجل 27 درجة.

أوضحت أن نشاط الرياح يعزز الشعور بانخفاض درجات الحرارة والبرودة خاصة في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر.