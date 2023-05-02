مدرب منتخب السلة الباراليمبي: اللاعبون أبطال ويطمحون في تحقيق المزيد من الإنجازات

أعرب عادل شريف، المدير الفني لمنتخبنا الوطني لكرة السلة للكراسي المتحركة، عن سعادته بالتتويج بلقب البطولة العربية، وضمها للبطولة الأفريقية التي سبق وأن حصل عليها المنتخب.

وقال شريف: "فخور باللاعبين الأبطال، الذين مهما تحدثت عنهم وعن حبهم وغيرتهم على مصر واسم مصر وإصرارهم على تحقيق الإنجازات باسم مصر ورفع علمها عاليا في كل المحافل، وهاهم حققوا البطولة الأفريقية والبطولة العربية وتأهلوا لكأس العالم بعد غياب ويطمحون بالمزيد".

وتابع شريف: "الفضل في الإنجاز يرجع لتكاتف الجميع من إدارة اللجنة البارالمبية والجهاز الفني والذي يضم معي المدربين جمال أحمد وسعيد بدوي، والجماهير المصرية وخاصة الجالية المصرية بالكويت التي كان لدعمها دور كبير ومؤثر في تحقيق اللقب".

ووجه المدير الفني لمنتخبنا الوطني لكرة السلة للكراسي المتحركة، الشكر لمجلس إدارة اللجنة الباراليمبية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى على الدعم الدائم للفريق، ولعماد رمضان أمين صندوق اللجنة الذي كان حريصا على التواجد مع المنتخب ودعمه دائما، وتوجه بخالص الشكر المهندسة أمل مبدى عضو مجلس إدارة اللجنة الباراليمبية ورئيس بعثة المنتخب بالكويت والتي كانت تعطي لكل البعثة طاقة إيجابية غير محدودة، وكذا توجه بالشكر للاتحاد العربي لرياضة ذوي الاعاقة برئاسة الإعلامي إيهاب حسنين ، وأخيرا وجه عادل شريف الشكر للدكتورة هويدا مندي المدير التنفيذي للجنة البارالمبية على حرصها الدائم على إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بمنتخب كرة السلة للكراسي المتحركة وتوفير متطلباته باهتمام ودون أن تكل أو تمل".