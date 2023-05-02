البيئة: نسعى إلى إنشاء مشاتل بمختلف محافظات الجمهورية

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الوزارة تولى اهتماما كبيرا بالمشاتل حيث قامت مؤخرا برفع كفاءة مشتل الوزارة بالقاهرة الجديدة (المرحلة الاولى ) على مساحة 11 فدانا، وتم رفع كفاءة الصوب وتدعيمة بالشتلات، وذلك بهدف إكثار النباتات ليساهم بإنتاج الأشجار اللازمة لتشجير الطرق والمدارس والجامعات والمعاهد والأحياء والمساجد والكنائيس ومراكز الشباب.

وأشارت فؤاد، في تصريحا لها اليوم، إلى سعي وزارة البيئة الى إنشاء المشاتل بمختلف محافظات الجمهورية وذلك تطبيقا للمادة 27 من قانون البيئة 1994.

جدير بالذكر أنه استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة تقريرا حول الجهود والاجراءات التى قامت بها الوزارة خلال المرحلة الأولى من مبادرة فخامة رئيس الجمهورية "100 مليون شجرة"، والتى سيتم تنفيذها على مدار 7 سنوات.