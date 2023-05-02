الأنبا عمانوئيل يزور رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة

زار الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، أمس المهندس رضوان محمد عبد الرشيد، رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة، وتهنئته باعياد الربيع والفطر المبارك.

جاء ذلك بحضور الأب يوحنا معطي، والأب بولس فاروق، حيث هنأ الأنبا عمانوئيل المهندس رضوان، بعيد الفطر المبارك، مثنيًا على ما تتمتع به مدينة طيبة الجديدة من تميز على مستوى الجمال، والنظافة، والتناسق، والخدمة، والتوسعات المستمرة، التي تعتبر مع المدن الجديدة الأخرى، مستقبل مصر حيث، تتوفر فيها ضروريات الحياة المتنوعة، مقدمًا خالص الشكر والتقدير، على جميع المجهودات المبذولة في هذا المجال.

ومن جانبه، شكر رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة، نيافة الأنبا عمانوئيل، والوفد المرافق له من أسرة الإيبارشية، على هذه التهنئة، التي تعبر عن روابط المحبة المتأصلة في الإنسان المصري بفطرته، مؤكدًا أننا نستلمها من أهلنا جيلًا فجيل.