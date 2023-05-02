اليوم.. 18 طلب إحاطة على طاولة «إسكان النواب»

تعقد لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، 6 اجتماعات لها اليوم الثلاثاء، لمناقشة 18 طلب إحاطة.

وتستعرض «البوابة نيوز» هذه الطلبات فيما يلي:

* 6 طلبات للنائب محمد سعـد الصمودي، بشأن:

• عدم تشغيل خزانات المياه العلوية بمركز مطوبس محافظة كفر الشيخ مما يعد إهدارا للمال العام.

• عدم توصيل خدمة الصرف الصحي لبعض التجمعات السكنية بمدينة فوة محافظة كفر الشيخ.

• عدم قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي باستلام مشروعات الصرف الصحي التي تم تنفيذها بمعرفة الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي ببعض القري بمركزي فوة ودسوق بمحافظة كفر الشيخ والعمل على سرعة تنفيذ الوصلات المنزلية.

• عدم استكمال مشروع الصرف الصحي بقري الوحدة المحلية للجزيرة الخضراء بقرية أبو خشبة والسكري وبرج مغيزل بمحافظة كفر الشيخ.

• عدم توصيل خدمة الصرف الصحي لبعض المناطق لمدينة فوة بمحافظة كفر الشيخ بسبب عدم قيام المحافظة بإصدار قرار تخصيص لأرض رافع أبو طالب وعدم توفير أماكن لإقامة رافع آخر لخدمة باقي المناطق.

• عدم قيام محافظ كفر الشيخ بإصدار قرار تخصيص لقطعة أرض لإنشاء رافع أبو طالب بمدينة فوة – محافظة كفر الشيخ.

• عدم تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرى الوحدة المحلية بالجزيرة الخضراء- مركز مطوبس، محافظة كفر الشيخ.

* 3 طلبات النائبة جميانة لويس يوسف، بشأن:

• عدم الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي بمدينة دسوق محافظة كفر الشيخ.

• عدم الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بمنطقة فم الصعيدي وقرى مركز مدينة دسوق محافظة كفر الشيخ.

• تغيير مواسير مياه الشرب (الاسبستوس) في بعض قرى مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ.

* طلب النائب/ ياسر منير عبدالخالق، بشأن عدم استكمال مشروع الصرف الصحي بعزبتي (عين الحياة القبلية-عين الحياة البحرية) التابعة للوحدة المحلية بقرية المنشأة الكبرى مركز قلين- محافظة كفر الشيخ.

* طلبي النائب/ باسـم حجـازي، بشأن:

• عدم الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بقرية الخادمية بمركز كفر الشيخ _محافظة كفر الشيخ.

• عدم تشغيل محطة الصرف الصحي بقرية أبو تمادة بمركز كفر الشيخ _محافظة كفر الشيخ.

* طلبي النائب/ السعيد عبدالعظيم عمارة، بشأن:

• عدم الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بقرية الخادمية بمركز كفر الشيخ _ محافظة كفر الشيخ.

• عدم الانتهاء من مشروع الصرف الصحي لقرية شنو مركز ومحافظة كفر الشيخ، وكذا عدم تشغيل محطة الرفع وربطها بالمحطة الرئيسية.

* طلب النائب/ السيد شمس الدين، بشأن عدم الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بقرية الخادمية بمركز كفر الشيخ _محافظة كفر الشيخ.

* طلب النائب/ ياســر منيـــر، بشأن عدم الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بقرية الخادمية بمركز كفر الشيخ _محافظة كفر الشيخ.

* طلب النائبة/ منى عبدالعاطــي، بشأن عدم الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بقرية الخادمية بمركز كفر الشيخ _محافظة كفر الشيخ.