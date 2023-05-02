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الثلاثاء 02 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجيش الصومالي ينجح في تصفية 60 عنصرا من الميليشيات الإرهابية

الجيش الصومالي
الجيش الصومالي
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نجح الجيش الصومالي في تصفية 60 من عناصر ميليشيات الخوارج في عملية عسكرية مخططة، جرت صباح اليوم الثلاثاء، في منطقة "علي قبوبي" على بعد 30 كم جنوبي منطقة "حررطيري" بمحافظة "مدغ" وسط البلاد.

وأكد رئيس منطقة "حررطيري" محمد يوسف كلمي - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الصومالية - أن الجيش الصومالي نفذ العملية العسكرية بعد تلقيه معلومات حول سيارة تحمل عناصر من ميليشيات الخوارج وأسلحة.

وأوضح أن العملية العسكرية أسفرت عن مقتل 60 من العناصر الإرهابية، والاستيلاء على الأسلحة التي كانت بحوزتهم، بالإضافة إلى سيارتين عسكريتين.

الجيش الصومالى المليشيات الإرهابية