واشنطن تدعو لبنان للإسراع في انتخاب رئيس جديد

دعت الولايات المتحدة القيادة السياسية اللبنانية إلى التحرك بسرعة لانتخاب رئيس لتوحيد البلاد، وتنفيذ الإصلاحات اللازمة بسرعة؛ لإنقاذ اقتصادها.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية- في بيان، نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء- أنه لا يجوز لقادة لبنان وضع مصالحهم الشخصية وطموحاتهم فوق مصالح بلدهم وشعبهم.

وأضافت أنه بينما يجب على قادة لبنان المنتخبين تشكيل حكومتهم الخاصة، فإن الولايات المتحدة تعتقد أن لبنان بحاجة إلى رئيس نزيه يمكنه توحيد البلاد والدعوة إلى الشفافية والمساءلة ووضع مصالح الشعب اللبناني أولًا والتحرك نحو الوحدة الوطنية وتنفيذ إصلاحات اقتصادية مهمة، على رأسها تلك المطلوبة لتأمين برنامج صندوق النقد الدولي.

وشددت الخارجية الأمريكية على أن الحلول لأزمات لبنان السياسية والاقتصادية لا تأتي إلا من داخل لبنان، وليس من المجتمع الدولي.

واختتمت بيانها بالقول إنه قد حان الوقت الآن لاتخاذ إجراءات لاختيار القيادة المناسبة، وإنقاذ البلاد من الوقوع في المزيد من الكوارث.

يشار إلى أن الرئيس اللبناني ميشال عون غادر، منذ 6 أشهر، القصر الرئاسي مع انتهاء فترة ولايته، رغم عدم اختيار رئيس جديد حتى الآن، وتتولى حكومة تصريف أعمال بصلاحيات محدودة إدارة البلد، في أعقاب انتخابات نيابية لم تفرز غالبية واضحة لأي طرف.